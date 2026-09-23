Khởi tố nhiều bị can liên quan sai phạm trong cấp điện, cấp nước và trật tự đô thị

Ngày 23.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ để cấp điện, nước trái quy định; vòi vĩnh, nhận tiền của người dân trong hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà trái phép.

Trong đó, 8 cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng để bỏ qua, xem xét không xử phạt đối với sai phạm của hàng loạt công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với các đối tượng

5 đối tượng khác bị khởi tố vì có hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ cán bộ nhà nước để được xây dựng nhà trái phép, được cấp điện, cấp nước trái quy định.

4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ nhằm ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các bị can đã xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, đơn vị điện lực, cấp nước; ảnh hưởng đến quyền lợi và gây bức xúc cho người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xác định, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi, vai trò của các đối tượng có liên quan khác.