Khởi tố nhân viên ngân hàng trong vụ lừa vay tiền đáo hạn hơn 2 tỉ đồng

Dùng hồ sơ tín dụng của người thân để tạo lòng tin

Ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huân (sinh năm 1996, trú tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai).

Bị can bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huân. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra, Huân làm việc tại một ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Đồng Nai. Khi gặp khó khăn về tài chính và mất khả năng thanh toán các khoản nợ, Huân bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí công tác để tiếp cận những người có khả năng cho vay tiền.

Khi trao đổi với người cho vay, Huân đưa ra thông tin có khách hàng cần tiền để thanh toán khoản vay đến hạn. Bị can cam kết sau khi ngân hàng giải ngân, người cho vay sẽ được hoàn trả cả gốc và lãi trong thời gian ngắn. Lời hứa này khiến khoản vay có vẻ chỉ kéo dài trong thời gian chờ ngân hàng giải ngân.

Để củng cố lời giới thiệu, Huân còn sử dụng hồ sơ vay vốn và hợp đồng tín dụng của người thân để thuyết phục những người có ý định cho vay.

Theo cơ quan điều tra, thông tin về nhu cầu vay tiền đáo hạn mà Huân đưa ra là gian dối. Bằng cách này, Huân đã nhiều lần vay tiền và bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng hơn 2 tỉ đồng của nhiều bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục làm rõ các giao dịch liên quan để xử lý vụ án theo quy định.

Cảnh giác trước lời mời cho vay tiền đáo hạn

Từ vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng trước lời mời cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng, kể cả khi người đứng ra vay tự giới thiệu đang làm việc tại một tổ chức tín dụng.

Trước khi chuyển tiền, người cho vay cần xác minh rõ nhân thân người vay, mục đích sử dụng tiền và tính xác thực của hồ sơ, tài liệu liên quan.

Vụ việc tại Đồng Nai cho thấy hồ sơ vay vốn hoặc hợp đồng tín dụng có thể được đưa ra để tạo lòng tin.

Khi được cung cấp những giấy tờ này, người dân cần kiểm tra hồ sơ đứng tên ai, người đó có liên quan thế nào đến khoản tiền đang được hỏi vay và thông tin về việc giải ngân có thể xác minh qua kênh chính thức của ngân hàng hay không.

Cam kết trả gốc và lãi trong thời gian ngắn cũng là thông tin cần được kiểm chứng trước khi quyết định giao tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã chuyển tiền trong một giao dịch có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ nội dung trao đổi, giấy tờ và chứng từ chuyển khoản để cung cấp khi trình báo.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân sớm liên hệ đơn vị công an gần nhất để được tiếp nhận thông tin, xác minh và xử lý theo quy định.