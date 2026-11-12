Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 2 tỉ đồng bằng chiêu 'đáo hạn ngân hàng'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai tống đạt Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huân. (Ảnh: CACC)

Ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huân (SN 1996, trú tại phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, được quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Huân là nhân viên một ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Do gặp khó khăn về tài chính, mất khả năng thanh toán các khoản nợ, Huân đã nảy sinh ý định lợi dụng danh nghĩa, uy tín và vị trí công tác của mình để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Huân đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, đồng thời cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi trong thời gian ngắn sau khi ngân hàng giải ngân.

Để tạo dựng lòng tin, đối tượng còn sử dụng hồ sơ vay vốn, hợp đồng tín dụng của người thân làm căn cứ thuyết phục những người có nhu cầu cho vay tiền. Với thủ đoạn trên, Huân đã nhiều lần vay tiền và chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước tình trạng nhiều người bị lừa với chiêu trò “vay đáo hạn ngân hàng”, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng trước các lời mời gọi cho vay tiền đáo hạn ngân hàng; tuyệt đối không tùy tiện chuyển tiền khi chưa xác minh rõ nhân thân người vay, mục đích sử dụng tiền cũng như tính xác thực của hồ sơ, tài liệu và giao dịch liên quan. Khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.