Khởi tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Công an thi hành quyết định khởi tố đối với Nguyễn Đặng Duy. Ảnh: THÀNH CA

Theo kết quả điều tra, trong thời gian công tác tại Phòng giao dịch Tiên Phước thuộc một ngân hàng trên địa bàn, Duy trực tiếp làm hồ sơ vay vốn cho bà V.T.T. (SN 1980, trú xã Tiên Phước) nên quen biết.

Từ cuối năm 2023, Duy nhiều lần mượn tiền của bà T. với lý do đáo hạn ngân hàng cho khách hàng, thỏa thuận trả lãi 2.000 đồng/ngày/1 triệu đồng. Thời gian đầu, Duy sử dụng tiền đúng mục đích, hoàn trả đầy đủ nên tạo được lòng tin của bà T.

Sau đó, Duy không sử dụng tiền theo thỏa thuận mà dùng để trả nợ, trả lãi và cho người khác vay. Khi bà T. yêu cầu hoàn trả, Duy vay tiền của người khác để trả trong thời gian ngắn, rồi tiếp tục đưa ra lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng để mượn lại.

Cụ thể, ngày 19/8/2025, Duy vay của một đồng nghiệp 1,4 tỷ đồng để trả bà T. Ngày hôm sau, Duy tiếp tục nói cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách hàng để mượn lại chính số tiền 1,4 tỷ đồng vừa trả, sau đó dùng số tiền này hoàn trả cho đồng nghiệp.

Ngày 22/8/2025, Duy tiếp tục mượn bà T. 300 triệu đồng với lý do tương tự, nhưng thực tế sử dụng để trả nợ.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 23/6/2025 đến 19/1/2026, Duy nhiều lần viết giấy mượn tiền, đều ghi mục đích đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. Tuy nhiên, số tiền nhận được được Duy sử dụng để xoay vòng trả nợ, trả lãi các khoản vay, trả lãi giúp người khác và cho vay lấy lãi.

Đến ngày 30/3/2026, Duy khai còn nợ bà T. tổng cộng 1,98 tỷ đồng và chưa khắc phục.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đặng Duy về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng khi cho vay tiền dựa trên quan hệ quen biết, nhất là những lời mời góp hoặc cho vay tiền để “đáo hạn ngân hàng” với lãi suất cao.