Đối tượng Vương Chí Tôn tại hiện trường nơi xảy ra vụ trộm cắp tài sản. (Ảnh:CACC)

Ngày 19/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Chí Tôn (SN 1988, cư trú khóm Sa Bình, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do nợ nần nên Vương Chí Tôn đã nảy sinh ý định trộm tài sản của cơ quan nơi mình làm việc.

Sau đó, Tôn lợi dụng nhiệm vụ là kế toán nên đã 10 lần trộm cắp tài sản với tổng trị giá ước tính khoảng 4.278.773.522 đồng. Tuy nhiên, Tôn chỉ bán lại cho người khác thu được số tiền 151.130.000 đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.