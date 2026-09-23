Khởi tố nhân viên giao hàng chiếm đoạt tiền COD

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Quý Dậu (SN 1993, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, ngày 28/1/2022, Dậu là nhân viên phát triển thị trường, giao hàng của Bưu cục Vĩnh Tường thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh. Dậu được thủ kho bàn giao 36 đơn hàng để vận chuyển, giao cho khách trên địa bàn Vĩnh Tường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các quyết định tố tụng đối với Bùi Quý Dậu. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trong ngày, Dậu giao thành công toàn bộ 36 đơn hàng và thu của khách tổng số tiền 31.624.370 đồng. Theo quy định, sau khi giao hàng và thu tiền, nhân viên phải cập nhật kết quả trên ứng dụng Tài xế M-PDS và chuyển toàn bộ tiền COD về công ty.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dậu nảy sinh ý định chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân. Để che giấu việc đã giao hàng và thu tiền, Dậu truy cập ứng dụng, cập nhật cả 36 đơn hàng ở trạng thái giao không thành công với lý do "Giao thất bại, không bàn giao hàng vật lý".

Ngày 29/1/2022, Dậu tiếp tục đến bưu cục nhưng không được giao thêm đơn hàng. Nhận thấy hành vi có nguy cơ bị phát hiện, Dậu bỏ lại các đồ dùng được công ty cấp phục vụ công việc rồi rời khỏi bưu cục.

Sau đó, Dậu tiếp tục truy cập hệ thống và thay đổi thông tin của 36 đơn hàng, chuyển lý do giao không thành công thành "Nhân viên gặp sự cố". Cơ quan điều tra xác định việc thay đổi thông tin trên hệ thống nhằm che giấu việc Dậu đã giao hàng và thu tiền của khách.

Khi phát hiện Dậu không hoàn trả hàng hóa và số tiền COD đã thu, công ty khóa tài khoản của Dậu trên hệ thống và liên hệ yêu cầu hoàn trả tiền. Tuy nhiên, Dậu không thực hiện và tìm cách trốn tránh.

Sau nhiều lần liên hệ không có kết quả, đến tháng 5/2026, công ty trình báo vụ việc với cơ quan công an.