Khởi tố nhân viên đại lý ô tô lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Xuân Thanh (SN 1991, trú tại thôn Khoái Thọ, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Đỗ Xuân Thanh (bên phải) tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CAQN

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2/2025, Đỗ Xuân Thanh là nhân viên bán hàng của Công ty Hyundai Quảng Ninh, có địa chỉ tại tổ 3, khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh.

Lợi dụng vị trí công việc và sự tin tưởng của khách hàng, Thanh đã tiếp cận, tư vấn, hướng dẫn anh Đào Anh Q. (SN 1997, trú tại tỉnh Hưng Yên) và chị Phạm Thị Trà G. (SN 1987, trú tại thành phố Quảng Ninh) thực hiện các thủ tục, ký kết hợp đồng mua ô tô Hyundai Tucson 1.6 Turbo.

Tin tưởng Thanh là nhân viên của đại lý ô tô, anh Q. đã chuyển 516 triệu đồng, còn chị G. chuyển 587,46 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Thanh theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, sau khi nhận tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng từ hai khách hàng, Thanh không nộp về công ty mà bị cáo buộc chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.