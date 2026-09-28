Khởi tố Nguyễn Văn Dũng cùng 16 đồng phạm liên quan đến kênh 'Đời TV'

Lật tẩy đường dây sản xuất phim ngắn “Đời TV”

Chiều 28/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến kênh YouTube “Đời TV” về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát hiện nổi lên các đối tượng Phạm Tiến Mạnh (tức “Thật Mạnh”, sinh năm 1990, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Dũng (tức “Dũng trọc Hà Đông”, sinh năm 1968, trú tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội) là đối tượng hình sự cộm cán, có 2 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và Phạm Huy Tuyền (sinh năm 1987, trú tại xã Chấn Hưng, TP. Hải Phòng) thường xuyên đăng tải các đoạn video, phim ngắn trên mạng xã hội Youtube, Facebook có nội dung cổ xúy, kích động người xem thực hiện hành vi vi phạm luật.

Cụ thể, các nội dung có hành vi như: Cố ý gây thương tích; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức đánh bạc, đánh bạc; sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn, thanh toán kiểu xã hội đen, thể hiện lối phi pháp, coi thường pháp luật…

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Dũng; Phạm Trung Kiên; Phạm Tiến Mạnh.

Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo, hướng dẫn tập trung lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an TP. Hải Phòng khẩn trương triển khai kế hoạch xác minh, đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo điều tra, Phạm Tiến Mạnh (tức “Thật Mạnh”) và Nguyễn Ngọc Tuý (sinh năm 1992, trú tại phường Phú Diễn, TP. Hà Nội) bàn bạc, thống nhất tạo tài khoản kênh “Đời TV” trên nền tảng mạng xã hội Youtube để sản xuất và đăng tải các đoạn phim ngắn (loại phim drama) có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, sử dụng dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, khắc họa lối sống, hình tượng giang hồ… nhằm thu hút nhiều người đăng ký, theo dõi, câu view, câu like để được Youtube trả tiền.

Để sản xuất phim, Mạnh, Túy tìm, thuê Bàn Văn Huấn (sinh năm 1994, trú tại xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang), Vũ Duy Mẫn (sinh năm 1991, trú tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình), Lê Đình Quyền (sinh năm 1990, trú xã Đại Thanh, TP Hà Nội), Vũ Bá Đằng (sinh năm 1994, trú tại xã Đại Đồng, TP Bắc Ninh) tham gia đạo diễn, quay các phân cảnh, chuẩn bị đạo cụ để sản xuất phim.

Ngoài ra, Mạnh tìm và bàn bạc với Nguyễn Văn Dũng (tên gọi khác là “Dũng trọc Hà Đông” là đối tượng giang hồ cộm cán nổi tiếng, được chú ý trên mạng xã hội), Nguyễn Văn Giang (tên gọi khác là “Giang rồng”), Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy (là những người họ hàng, thân quen, người thường xuyên đăng ký, theo dõi tài khoản “Đời TV” của Mạnh) tham gia đóng phim để cùng câu view, câu like, tăng tương tác của kênh “Đời TV” và tài khoản cá nhân của các đối tượng trên các nền tảng mạng xã hội để nhiều người biết đến và được nổi tiếng.

Trong đó, Phạm Tiến Mạnh và các đối tượng đã sản xuất nhiều bộ phim ngắn rồi đăng tải trên nền tảng Youtube, trong đó có 3 bộ phim: “Kẻ phản bội” dài 12 phút 15 giây; “Cuộc chơi sắp đặt” dài 12 phút 31 giây; “Phi vụ cuối cùng” dài 39 phút 37 giây. Nội dung và hình ảnh trong phim mang đậm màu sắc “xã hội đen” như sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao kiếm, súng ống để thanh toán, cổ suý bạo lực, tệ nạn xã hội… rồi đăng tải trên nền tảng Youtube có hàng triệu lượt xem, tương tác.

Tiếp tục mở rộng điều tra

Bộ Công an cho biết, việc đăng tải, lan truyền rộng rãi 3 bộ phim này trên mạng xã hội Youtube với hàng triệu người đăng ký, theo dõi, bình luận và chia sẻ đã gây ra nhận thức lệch lạc cho người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và hoàn thiện nhận thức pháp luật.

Từ đó làm gia tăng xu hướng coi bạo lực là cách thức giải quyết mâu thuẫn và thúc đẩy hiện tượng “bắt chước, làm theo” như sự hình thành của băng nhóm tội phạm trong video, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với 17 bị can gồm: Phạm Tiến Mạnh; Nguyễn Ngọc Túy; Bàn Văn Huấn; Lê Đình Quyền; Vũ Duy Mẫn; Vũ Bá Đằng; Nguyễn Văn Dũng; Nguyễn Văn Giang; Phạm Trung Kiên; Phạm Văn Quyết; Tạ Hữu Huấn; Phạm Quang Đức; Phạm Quang Chung; Nguyễn Đức Tuyên; Trần Văn Cường; Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông quy định tại Điều 288 Bộ luật hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khuyến cáo, người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Luật An ninh mạng, nhất là khi đăng tải, chia sẻ nội dung trên không gian mạng. Người dân, các nghệ sỹ, diễn viên tuyệt đối không tự ý quay, đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, cổ xúy, kích động bạo lực, hành xử giang hồ, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện lối sống phi pháp, coi thường pháp luật lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng tương tác để kiếm tiền… Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin tiêu cực, độc hại, ảnh hưởng xấu đến người xem, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.