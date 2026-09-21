Khởi tố nguyên kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2025, do kinh doanh thua lỗ và nợ nần nhiều người, Nguyễn Kỳ Trí (nguyên kế toán trưởng của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên) đã tự ý rút 1,599 tỷ đồng của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên (nay là Ban Quản lý dự án Khu vực I, tỉnh An Giang).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kỳ Trí

Số tiền này được Trí sử dụng vào việc trả nợ, tiêu xài cá nhân và mua vật liệu xây dựng làm công trình dân sinh do ông Trí thi công.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh An Giang đang tiếp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.