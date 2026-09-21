Khởi tố nguyên kế toán Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Kỳ Trí. (Ảnh: Hoàng Đô)

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2024-2025, do kinh doanh thua lỗ và nợ nần nhiều người, Nguyễn Kỳ Trí, nguyên kế toán Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên đã tự ý rút hơn 1,5 tỷ đồng của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên (nay là Ban Quản lý dự án Khu vực I, tỉnh An Giang).

Số tiền này được Trí sử dụng vào việc trả nợ, tiêu xài cá nhân và mua vật liệu xây dựng làm công trình dân sinh do ông Trí thi công.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh An Giang) đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.