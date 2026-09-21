Khởi tố nguyên kế toán Trung tâm Phát triển quỹ đất Long Xuyên về hành vi tham ô gần 1,6 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kỳ Trí.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh An Giang) thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Kỳ Trí (sinh năm 1983, trú ấp Trung Thành, xã An Châu, tỉnh An Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến 2025, Nguyễn Kỳ Trí đã tự ý rút 1,599 tỷ đồng của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên (nay là Ban Quản lý dự án Khu vực I, tỉnh An Giang).

Cơ quan điều tra cho biết số tiền trên được Trí sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và mua vật liệu xây dựng phục vụ công trình dân sinh do Trí thi công.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

HOÀNG ĐÔ