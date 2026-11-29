Công an Đà Nẵng khởi tố 7 bị can vụ đấu thầu thiết bị dạy ngoại ngữ ở Quảng Nam (cũ). Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với 7 người để điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can gồm Hà Thanh Quốc (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam); Thân Đức Sửu (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam); Võ Thành Văn (nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam); Võ Anh Tuấn (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Thành Châu (nguyên Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - Công ty AIC) và Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn cùng nhân viên Công ty AIC thông đồng với Võ Anh Tuấn để cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật và giá thiết bị mua sắm. Nhóm này còn nâng khống giá thiết bị, thông đồng với đơn vị thẩm định giá nhằm hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá.

Để giúp Công ty AIC trúng thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn sử dụng các công ty do nhân viên và người thân đứng tên thành lập làm “quân xanh” tham gia đấu thầu, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu với giá cao hơn giá trị thực tế.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hồng Sơn trực tiếp chỉ đạo nhân viên Công ty AIC thông đồng với chủ đầu tư thông qua Võ Anh Tuấn, tiết lộ thông tin về cấu hình, thông số kỹ thuật và giá thiết bị. Sơn cũng chỉ đạo việc thông đồng với đơn vị thẩm định giá để xác định giá thiết bị theo mức đã thống nhất trước với Công ty AIC; đồng thời chỉnh sửa, hợp thức hóa hồ sơ mời thầu nhằm giúp doanh nghiệp này trúng thầu.

Đối với các bị can còn lại, cơ quan điều tra làm rõ Hà Thanh Quốc và Thân Đức Sửu có hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hai bị can đề xuất UBND phê duyệt giá gói thầu chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá mà không có báo cáo kết quả thẩm định giá, dẫn đến giá gói thầu không phù hợp với giá trị thực tế.

Võ Thành Văn bị xác định có hành vi thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC để nâng khống giá thiết bị. Nguyễn Thành Châu thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC trong việc tiết lộ, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Theo Công an TP Đà Nẵng, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do sai phạm xảy ra từ năm 2015, hồ sơ, tài liệu liên quan trải qua nhiều thời kỳ và có sự thay đổi về tổ chức, bộ máy hành chính. Việc thu thập, rà soát, đối chiếu chứng cứ liên quan đến quá trình lập dự toán, thẩm định giá, xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải thực hiện qua nhiều đầu mối.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn, đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và công an các địa phương truy nã trong nước, quốc tế.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời xác minh, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn để xử lý theo quy định pháp luật.