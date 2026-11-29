Ngày 29-11, Công an TP. Đà Nẵng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can và thực hiện lệnh khám xét liên quan đến những sai phạm trong quá trình đấu thầu mua sắm trang thiết bị dạy ngoại ngữ cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ). Vụ án liên quan Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố 7 bị can vụ đấu thầu thiết bị dạy ngoại ngữ ở tỉnh Quảng Nam (cũ). Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng/LĐO

Trong số 7 bị can có ông Hà Thanh Quốc - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam; ông Thân Đức Sửu - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam; ông Võ Thành Văn - nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý giá và công sản (Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam); ông Võ Anh Tuấn - nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam) và ông Nguyễn Thành Châu - Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.

2 bị can còn lại là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Các bị can bị khởi tố điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo ông Nguyễn Hồng Sơn cùng nhân viên Công ty AIC thông đồng với ông Võ Anh Tuấn trong quá trình triển khai các gói thầu.

Các đối tượng bị cáo buộc đã thống nhất cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật và giá trang thiết bị nhằm nâng khống giá thiết bị và thông đồng với đơn vị thẩm định giá để hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá.

Cùng với đó là sử dụng các công ty do bà Nhàn thuê nhân viên và người thân đứng tên lập ra làm "quân xanh" tham gia dự thầu nhằm giúp Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ dấu hiệu thiếu trách nhiệm của một số cán bộ trong quá trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong đó, ông Hà Thanh Quốc và ông Thân Đức Sửu có hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đề xuất cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá gói thầu chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá mà không có báo cáo kết quả thẩm định giá, dẫn đến không đúng với giá trị thực tế.

Ông Võ Thành Văn đã thông đồng với ông Võ Anh Tuấn và Công ty AIC thẩm định nâng khống giá thiết bị gói thầu. Ông Nguyễn Thành Châu thông đồng với ông Võ Anh Tuấn và Công ty AIC tiết lộ, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu giúp sức cho Công ty AIC trúng thầu, từ đó gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Trước đó, năm 2024, Thanh tra tỉnh Quảng Nam công bố kết luận thanh tra đối với 4 gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học ngoại ngữ do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư, Công ty AIC thực hiện. Kết quả cho thấy nhiều thiết bị có sai lệch về nguồn gốc, xuất xứ so với hồ sơ kê khai. Tổng số tiền sai phạm được xác định hơn 4,85 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan và chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý.