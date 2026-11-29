Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét đối với 7 bị can về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình đấu thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy ngoại ngữ để cung cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) cung cấp.

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Các bị can gồm: Hà Thanh Quốc (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam), Thân Đức Sửu (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam), Võ Thành Văn (nguyên Phó phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam), Võ Anh Tuấn (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, nay là Phó phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng), Nguyễn Thành Châu (Phó Chánh Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, nay là Phó phòng Tài chính Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật TP Đà Nẵng) Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC), Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC).

Quá trình điều tra cảnh sát xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn cùng các nhân viên thông đồng với Võ Anh Tuấn cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, giá trang thiết bị mua sắm, nâng khống giá thiết bị và thông đồng với đơn vị thẩm định giá để hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá; đồng thời sử dụng các công ty do Nhàn thuê nhân viên và người thân đứng tên lập ra làm “quân xanh” tham gia dự thầu nhằm giúp công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Trong đường dây này, Nguyễn Hồng Sơn là người trực tiếp chỉ đạo nhân viên Công ty AIC thông đồng với chủ đầu tư (qua Võ Anh Tuấn) tiết lộ, cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, giá trang thiết bị mua sắm, thông đồng với đơn vị thẩm định giá để thẩm định giá thiết bị theo giá đã ấn định với công ty AIC trước đó nhằm hợp thức hóa chứng thư thẩm định, chỉnh sửa, hợp thức hồ sơ mời thầu để Công ty AIC trúng thầu.

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng làm rõ bị can Hà Thanh Quốc (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - chủ đầu tư), Thân Đức Sửu (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính) có hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đề xuất UBND phê duyệt giá gói thầu chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá mà không có báo cáo kết quả thẩm định giá, dẫn đến không đúng với giá trị thực tế.

Ngoài ra, làm rõ bị can Võ Thành Văn (nghỉ hưu) đã có hành vi thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC thẩm định nâng khống giá thiết bị gói thầu; Nguyễn Thành Châu thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC tiết lộ, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu giúp sức cho Công ty AIC trúng thầu.

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra gặp nhiều khó khăn do các sai phạm này xảy ra đã lâu (từ năm 2015), trải qua nhiều thời kỳ và có sự biến động về tổ chức, bộ máy hành chính; việc thu thập, rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu và chứng cứ phục vụ điều tra gặp phức tạp.

Nhiều tài liệu, chứng từ liên quan đến quy trình lập dự toán, thẩm định giá, xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần được kiểm chứng chặt chẽ qua nhiều đầu mối. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các bị can khai báo quanh co, né tránh trách nhiệm, thậm chí không thừa nhận hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, làm rõ bản chất vụ án và xác định vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân.

Hiện đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục tập trung điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn diện tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đồng thời tích cực xác minh, bắt giữ các đối tượng truy nã bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.