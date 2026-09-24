Khởi tố người quảng cáo và làm giấy phép lái xe giả rao trên Facebook

Công an xã Ninh Phước làm việc với N.V.L. Ảnh: CAKH.

Ngày 24/9, Công an xã Ninh Phước thông tin, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà đối với N.V.L. (ở xã Ninh Phước) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1/2026, N.V.L. xem quảng cáo làm Giấy phép lái xe không cần thi trên Facebook nên đã nhắn tin đặt mua (hạng A1: 1,1 triệu đồng/cái; hạng B, C: 2,9 triệu đồng/cái) qua Messenger, nhận qua bưu điện.

Lợi dụng tâm lý ngại học, ngại thi của người dân, từ giữa tháng 5/2026 đến 22/6, N.V.L. đã nhận làm 8 Giấy phép lái xe giả gồm: 6 hạng A1, một hạng B, một hạng C) cho nhiều người, thu tổng cộng 20,5 triệu đồng, sau đó chuyển cho nơi làm giả qua Facebook trên 12,3 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, Công an xã Ninh Phước khuyến cáo người dân không nghe theo lời chèo kéo, quảng cáo làm Giấy phép lái xe, giấy tờ giả trên mạng xã hội. Việc thi cấp Giấy phép lái xe phải được thực hiện trực tiếp tại các trung tâm sát hạch được Nhà nước cấp phép. Mọi hình thức "bao đậu", "làm nhanh không cần thi" đều là lừa đảo hoặc mua bán giấy tờ giả.