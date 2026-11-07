Khởi tố người phụ nữ U70 về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

CATP Đồng Nai ngày 7-11 thông tin, Cơ quan điều tra CATP Đồng Nai phối hợp với CATP Hà Nội đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đỗ Thị Ngọc Nguyên để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo hồ sơ, bị can Nguyên đã có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, thời gian qua, Đỗ Thị Ngọc Nguyên lợi dụng khiếu kiện, có các hành vi vi phạm pháp luật, như: tập trung đông người trước cổng trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước tại Hà Nội, nơi công cộng để hò hét và căng băng rôn, biểu ngữ có nội dung tố cáo sai sự thật; Quay phim, chụp ảnh các hoạt động tập trung đông người, đăng tải, chia sẻ và phát trực tiếp trên mạng xã hội; Thông tin xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xúc phạm danh dự, uy tín của một số cá nhân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lực lượng chức năng thực hiện biện pháp tố tụng đối với bị can Nguyên

Thông qua kết quả điều tra vụ án, CATP Đồng Nai đã phối hợp với CATP Hà Nội triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảnh cáo, răn đe đối với các đầu đơn có hoạt động khiếu kiện phức tạp về ANTT của Đồng Nai và các tỉnh, thành khác tại Hà Nội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa các hành vi vi phạm, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, tập trung đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nhận thức đầy đủ quyền khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân, được pháp luật bảo đảm và phải thực hiện đúng quy định. Không được lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kích động, lôi kéo người khác gây mất an ninh, trật tự. Đây là những hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Khiếu nại và Luật An ninh mạng.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo thông qua đúng cơ quan có thẩm quyền; thận trọng trong việc tiếp nhận, đăng tải, bình luận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không nghe theo sự kích động, lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Mọi hành vi vi phạm, khi được xác định có đủ căn cứ pháp lý, đều sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.