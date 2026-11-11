Khởi tố người phụ nữ tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 11/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Phấn (SN 1976, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh tống đạt quyết định khởi tố bà Phấn.

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an xã Tân Đông và Công an xã Tân Hội tiến hành kiểm tra nhà ông P.V.A. (SN 1979, ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông) và nhà T.T.N. (SN 1996, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Hội).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 10 người đàn ông quốc tịch Bangladesh (từ 22 đến 55 tuổi) lưu trú tại 2 địa điểm trên nhưng không thực hiện đăng ký khai báo tạm trú. Qua xác minh, nhóm người này đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam từ năm 2024 đến nay.

Bà Phấn khai, thuê nhà của ông A. và chị N. để bố trí chỗ ở cho nhóm 10 lao động Bangladesh trên. Hàng ngày những người này được thuê làm việc tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Mặc dù biết nhóm người Bangladesh đã quá hạn lưu trú tại Việt Nam nhưng bà Phấn vẫn tiếp tục thuê nhà cho họ ở và làm việc do có nhu cầu tuyển công nhân bởi chi phí thuê lao động người Bangladesh rẻ hơn lao động trong tỉnh.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo các cá nhân, tổ chức không tự ý tiếp nhận, cho thuê nhà, tạo việc làm hoặc che giấu người nước ngoài không có giấy tờ xuất nhập cảnh, thị thực (visa) hoặc giấy tờ chứng nhận tạm trú hợp lệ.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý.