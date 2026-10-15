Khởi tố người phụ nữ tiếp tay mua bán trái phép hóa đơn

Tống đạt các quyết định đối với bị can Nguyễn Thị Năm.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến Công ty TNHH VLXD Trúc Phương, Công ty TNHH TMDV Sang Giàu, Công ty TNHH TM Xây dựng Nguyễn Vũ, Công ty TNHH Nguyễn Đua và các công ty, cá nhân khác có liên quan và vụ án hình sự trốn thuế xảy ra năm 2022 tại tỉnh An Giang.

Kết quả điều tra xác định: Từ ngày 16/5/2022 đến 29/7/2023, Năm đã cung cấp thông tin của cá nhân và người thân cho Trần Văn Kiệt (sinh năm 1959, ngụ ấp Phú Yên, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp) để thành lập 3 công ty, xuất bán khống tổng cộng 645 hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền chưa thuế hơn 18,2 tỷ đồng, tiền thuế hơn 1,8 tỷ đồng, tổng thanh toán hơn 20 tỷ đồng.

Trong những hóa đơn trên, Năm đã trực tiếp bán cho nhiều cá nhân, công ty để thu lợi bất chính với số tiền hơn 60 triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn với Kiệt.