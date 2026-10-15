Khởi tố người phụ nữ sản xuất bim bim giả từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc

Tối 14/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hoa (SN 1963, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Đối tượng Vũ Thị Hoa - Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, ngày 23/9, trong quá trình kiểm tra tại hộ kinh doanh Vũ Thị Hoa trên đường Bắc Sơn, phường Kỳ Lừa, lực lượng công an phát hiện các nhân viên đang thực hiện việc chia, cân và đóng gói nhiều loại thực phẩm như bim bim, nui chiên, tăm đậu.

Đáng chú ý, những sản phẩm này được đóng trong túi nilon có gắn nhãn mác ghi tên và địa chỉ của các cơ sở sản xuất tại nhiều tỉnh, thành phố khác.

Qua kiểm tra và quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã thu giữ, truy thu từ những người đã mua hàng của bà Hoa hơn 1.500 gói thực phẩm giả, khoảng 3.000 nhãn mác giả cùng 140 kg nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng.Tự in tem nhãn, thuê người đóng gói thực phẩm giả

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026, Vũ Thị Hoa đã tự in các loại tem nhãn giả, sau đó thuê người đến tầng 2 nhà riêng để thực hiện việc đóng gói thực phẩm thủ công.

Tại đây, các loại nguyên liệu được chia nhỏ, cân theo khối lượng và đóng thành từng túi bim bim, nui chiên, tăm đậu. Sau khi hoàn thiện, sản phẩm được dán nhãn của những cơ sở sản xuất khác nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi nhuận.

Bằng hình thức này, những nguyên liệu không rõ nguồn gốc đã được đóng gói thành các sản phẩm mang thông tin thương hiệu, địa chỉ sản xuất, khiến người tiêu dùng khó nhận biết nguồn gốc thực tế của hàng hóa.Đáng lo ngại, các loại thực phẩm giả được xác định hướng đến nhóm khách hàng là học sinh, với đặc điểm giá bán rẻ, màu sắc bắt mắt và hương vị hấp dẫn. Những mặt hàng này có thể xuất hiện tại các hàng quán, xe đẩy kinh doanh tự phát quanh khu vực cổng trường học.

Việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc không chỉ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với trẻ em và học sinh.

Hiện, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Vũ Thị Hoa và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.