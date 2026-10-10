Khởi tố người phụ nữ nhiều lần chắn lối đi chung, gây mất trật tự

Ngày 10/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa (SN 1968, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan Công an. Ảnh CACC

Trước đó, Công an phường Xuân Đỉnh tiếp nhận phản ánh của người dân về việc bà Hoa cùng một số người thân có hành vi chửi bới, xúc phạm người khác, gây mất an ninh, trật tự tại khu dân cư và cản trở việc đi lại tại ngõ 207/103 đường Xuân Đỉnh, thuộc Tổ dân phố Xuân Nhang.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, bà Hoa nhiều lần có hành vi gây rối, chửi bới người khác, đổ chất thải và đặt các vật dụng chắn lối đi chung trong thời gian dài.

Những hành vi này được xác định đã gây cản trở việc đi lại, ra vào nhà của một số hộ dân trong ngõ, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân và tình hình trật tự tại khu vực.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.