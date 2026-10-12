Khởi tố người phụ nữ mang đồ vật chặn lối đi chung

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Tạ Thị Chi (SN 1973, trú tại xã Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bà Tạ Thị Chi bị khởi tố. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an xã An Khánh tiếp nhận thông tin về vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng xảy ra sáng 13/9 tại thôn Tiền Phong. Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân và diễn biến sự việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, năm 2010, gia đình bà Chi ký hợp đồng vay vốn ngân hàng, sử dụng thửa đất tại thôn Tiền Phong làm tài sản thế chấp.

Do không có khả năng thanh toán khoản vay, đến năm 2022, ngân hàng tiến hành thu hồi và tổ chức bán đấu giá thửa đất theo quy định.

Sau đấu giá, ông L.V.Đ. (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) trở thành chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất. Đến tháng 4/2026, UBND xã An Khánh tiến hành cưỡng chế, bàn giao đất cho ông Đ.

Sau khi tiếp nhận, ông Đ. ủy quyền cho anh N.H.V. (trú tại xã An Khánh) tổ chức xây dựng công trình nhà ở trên thửa đất.

Trong các ngày 12 và 13/9, khi anh V. cùng nhóm công nhân triển khai thi công, giữa anh V. và bà Chi xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Bà Chi cho rằng thửa đất vẫn đang có tranh chấp nên phản đối việc xây dựng. Sau đó, người phụ nữ này mang một chiếc giường và chuồng chó đặt tại khu vực ngõ đi chung phía trước thửa đất.

Không dừng lại ở đó, khi anh V. và nhóm thợ tìm cách di chuyển vào khu đất để thi công, bà Chi còn nhiều lần dựng xe máy giữa lối đi, khóa cổ xe nhằm ngăn cản việc ra vào.

Theo cơ quan công an, Công an xã An Khánh đã nhiều lần lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời nhắc nhở bà Chi chấp hành các quy định pháp luật. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn tiếp tục có hành vi cản trở hoạt động xây dựng công trình.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Tạ Thị Chi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.