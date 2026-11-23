Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Ma Thị Mai (SN 1977, trú tại thôn Tam Sơn, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, năm 2017, Ma Thị Mai đưa ra thông tin bản thân có khả năng xin biên chế viên chức giáo viên tại các trường học. Tin vào lời giới thiệu của Mai, một số người đã chuyển tiền để nhờ người phụ nữ này lo thủ tục xin việc.

Tuy nhiên, thông tin về khả năng xin được biên chế giáo viên mà Mai đưa ra là gian dối. Bằng thủ đoạn trên, bước đầu cơ quan điều tra xác định người phụ nữ này đã chiếm đoạt 80 triệu đồng của bị hại.

Ma Thị Mai tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ma Thị Mai về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh liệu còn nạn nhân nào khác bị Ma Thị Mai lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay không.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những người từng bị Ma Thị Mai lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chủ động liên hệ cơ quan chức năng để trình báo và được hướng dẫn giải quyết.

Người dân có thể đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tại tổ dân phố Phan Thiết 23, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang hoặc liên hệ Điều tra viên Trần Quang Trung qua số điện thoại 0915.563.113.