Ma Thị Ma tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ma Thị Mai (SN 1977, trú tại thôn Tam Sơn, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, năm 2017, Ma Thị Mai đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng xin biên chế viên chức giáo viên tại các trường học. Tin tưởng lời Mai, nhiều người đã chuyển tiền nhờ xin việc.

Bằng thủ đoạn này, bước đầu cơ quan điều tra xác định Mai đã chiếm đoạt 80 triệu đồng của bị hại. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những cá nhân từng bị Ma Thị Mai lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (địa chỉ tại Tổ dân phố Phan Thiết 23, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) hoặc Điều tra viên Trần Quang Trung, số điện thoại 0915.563.113, để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.