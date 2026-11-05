Khởi tố người phụ nữ lái ô tô chèn ép, tông ngã thai phụ ở Lào Cai

Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang. Ảnh: Công an Lào Cai

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô màu hồng, mang biển kiểm soát 24A-376.24 liên tục áp sát, chèn ép rồi va chạm với xe máy điện do một phụ nữ điều khiển. Hình ảnh trong clip gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai đã triệu tập, làm việc với người điều khiển ô tô là Võ Tuyết Sang.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan Công an, Sang khai nhận, khoảng 15h ngày 1/11/2026, người này điều khiển ô tô chở con trai lưu thông trên đường Hoàng Liên, đoạn thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân, phường Lào Cai, theo hướng từ khu vực chung cư Tecco về cầu Kim Tân.

Trong quá trình di chuyển, do không bật tín hiệu xi nhan khi chuyển hướng, Sang xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T. (SN 1990, trú tại phường Cam Đường), điều khiển xe máy điện. Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang đã điều khiển ô tô áp sát, chèn ép, không cho xe máy điện của chị T. di chuyển lên phía trước.

Có thời điểm, chiếc ô tô đánh lái, quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông. Khi chị T. điều khiển xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô của Sang tiếp tục tiến lên áp sát rồi va chạm vào phần đuôi xe máy điện, khiến phương tiện này đổ ra đường.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, chị T. đang mang thai và được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.

Sang thừa nhận hành vi đánh lái, chèn ép xe máy điện, cản trở việc di chuyển của chị T. Người này khai việc chèn ép xuất phát từ sự bức xúc sau khi hai bên cãi vã, muốn tiếp tục tranh luận với người phụ nữ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Cơ quan Công an đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.