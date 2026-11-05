Cơ quan Cảng sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang. Ảnh: Thanh Tuấn

Công an Lào Cai khởi tố người phụ nữ lái ô tô chèn ép 1 phụ nữ mang thai ngã ra đường

Theo kết quả xác minh, chứng cứ thu thập được, khoảng 15 giờ ngày 1/11, Võ Tuyết Sang điều khiển ô tô biển kiểm soát 24A-37..., liên tục áp sát, chèn ép, va chạm với xe của chị P.T.T. (sinh năm 1990, trú tại phường Cam Đường), khiến phương tiện này đổ ra đường.

Chị P.T.T. đang mang thai và đã được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai điều trị. Vụ việc xảy ra tại tổ 24 Kim Tân, phường Lào Cai.

Trên cơ sở đó, ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh xe ô tô biển kiểm soát 24A-37... liên tiếp chèn ép rồi va chạm với người phụ nữ điều khiển xe máy điện.

Ngay sau tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai đã tiến hành triệu tập và làm việc với người điều khiển ô tô là Võ Tuyết Sang (sinh năm 1990), trú tại phường Lào Cai.

Tại cơ quan Công an, Võ Tuyết Sang khai nhận: "Khoảng 15 giờ ngày 1/11/2026, tại đường Hoàng Liên, phường Lào Cai, Võ Tuyết Sang điều khiển ô tô chở con trai lưu thông theo hướng cầu Kim Tân. Khi di chuyển, do không bật tín hiệu xi nhan chuyển hướng nên xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T trú tại phường Cam Đường điều khiển xe máy điện.

Người điều khiển chiếc xe ô tô chèn ép người phụ nữ đi xe máy trên đường phố. Ảnh cắt từ clip

Xe ô tô đâm vào phía sau xe máy làm chị P.T.T. ngã ra đường. Ảnh cắt từ clip

Cơ quan công an làm việc với Võ Tuyết Sang là người điều khiển xe ô tô đã chèn ép, va chạm với chị P.T.T. Ảnh: Thanh Tuấn

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang đã có hành vi điều khiển phương tiện áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho chị P.T.T. di chuyển về phía trước.

Có thời điểm, chiếc ô tô đánh lái, quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông. Khi chị P.T.T. điều khiển xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến lên áp sát xe máy điện, sau đó va chạm vào phần đuôi xe máy điện của chị P.T.T. khiến chiếc xe máy điện bị đổ ra đường.