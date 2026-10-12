Khởi tố người phụ nữ kê giường chặn lối đi chung

Trước đó, Công an xã An Khánh tiếp nhận thông tin về vụ việc xảy ra sáng 13-9 tại thôn Tiền Phong, xã Hoài Đức, Hà Nội.

Theo xác minh ban đầu, năm 2010, gia đình bà Tạ Thị C. ký hợp đồng vay vốn ngân hàng, thế chấp bằng thửa đất tại thôn Tiền Phong.

Bà Tạ Thị C. bị khởi tố. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Do không có khả năng trả nợ, đến năm 2022, ngân hàng thu hồi và tổ chức bán đấu giá thửa đất. Sau phiên đấu giá, ông Lê Văn Đ. (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất.

Tháng 4-2026, UBND xã An Khánh tổ chức cưỡng chế, bàn giao thửa đất cho ông Đ. Sau đó, ông Đ. ủy quyền cho anh N.H.V (trú tại xã An Khánh, Hà Nội) xây dựng nhà ở trên thửa đất.

Trong các ngày 12 và 13-9-2026, khi anh V. cùng nhóm thợ đi vào khu đất, bà C. nhiều lần chặn xe máy giữa lối đi, kê chiếc giường đơn... tại khu vực ngõ đi chung trước thửa đất nói trên cản trở việc tiếp cận công trình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thị C. về hành vi gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.