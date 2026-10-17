Khởi tố người phụ nữ giật thẻ, bẻ gậy của lực lượng bảo vệ an ninh

Cơ quan Công an làm việc với Hoàng Thọ Hương. Ảnh: CACC

Ngày 17/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hương (SN 1991, trú tại xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 12/10, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Dân Thanh, xã Yên Lập nhận được tin báo về vụ xô xát tại khu vực Quốc lộ 70B. Có mặt tại hiện trường, ông H.Q.Đ., Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Dân Thanh, phát hiện Hương đang to tiếng, xô xát với H.T.N. (SN 1994, trú tại xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ).

Mặc dù được người dân can ngăn, Hương vẫn tiếp tục gây mất trật tự, giật thẻ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giật và bẻ gậy chỉ huy giao thông, đồng thời có lời nói xúc phạm ông H.Q.Đ.

Sau khi nhận được báo cáo, Công an xã Yên Lập đã cử tổ công tác đến hiện trường, xác minh vụ việc, thu thập tài liệu, chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan. Ngày 13/10, Hương đến Công an xã trình diện, khai báo về hành vi của mình.

Quá trình điều tra xác định, hành vi của Hương gây mất an ninh, trật tự tại khu vực công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân và gây mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 70B.

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hương về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.