Khởi tố người phụ nữ dùng chiêu có 'suất' mua nhà ở xã hội để lừa đảo

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Hồng Nguyên (SN 1988, trú tổ 6, khu 8, phường Cao Xanh, thành phố Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2025, Nguyên được xác định đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc bản thân có khả năng xin “suất” mua nhà ở xã hội với giá thấp hơn thị trường nhằm tạo lòng tin, huy động tiền của nhiều người.

Đối tượng Trần Thị Hồng Nguyên. Ảnh: CAQN

Theo tài liệu điều tra, Nguyên từng làm việc tại Bảo tàng Quảng Ninh và giới thiệu mình có khả năng xin các “suất” mua nhà ở xã hội giá rẻ. Người phụ nữ này cam kết sau khoảng 45 ngày sẽ hoàn trả tiền gốc cùng lợi nhuận từ việc mua bán nhà ở xã hội.

Tin tưởng những thông tin trên, chị L.T.L. (trú tại Quảng Ninh) đã chuyển cho Nguyên 1,64 tỷ đồng để đầu tư mua bán nhà ở xã hội. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định sau khi nhận tiền, Nguyên không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả.

Đối với anh N.V.T. (trú phường Cao Xanh), Nguyên đưa ra thông tin gian dối có người quen tên “Toàn”, được giới thiệu là Giám đốc Ngân hàng VietinBank, đang cần tiền giải quyết các khoản vay liên quan đến đất.

Tin tưởng, anh T. chuyển cho Nguyên 1,1 tỷ đồng. Nguyên cam kết dùng số tiền này để giải chấp các khoản vay, sau đó hoàn trả tiền gốc và lãi. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nguyên không thực hiện như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) đã khởi tố Trần Thị Hồng Nguyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đáng chú ý, Nguyên hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy, Công an thành phố Quảng Ninh không áp dụng thêm biện pháp tạm giam đối với Nguyên.

Ngoài các trường hợp nêu trên, Công an thành phố Quảng Ninh đã tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân liên quan đến việc Nguyên nhận tiền nhưng không thực hiện cam kết. Trong đó, anh T.T.Đ. tố giác số tiền 50 triệu đồng; anh Đ.Q.T. 4,2 tỷ đồng; bà V.T.M. 300 triệu đồng cùng một số trường hợp khác trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của Trần Thị Hồng Nguyên và các nội dung liên quan để xử lý theo quy định.