Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Giao Hưng phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực V thuộc Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện Trần Văn Điệp (sinh năm 1978, trú tại thôn Lương Hàn, xã Cát Thành) có hành vi mua bán, trao đổi 36 cá thể chim hoang dã tại khu vực Chợ Bể, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Khởi tố người mua bán, trao đổi 36 cá thể chim hoang dã. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Trong số 36 cá thể chim hoang dã, có 17 cá thể thuộc nhóm IIB và 19 cá thể thuộc nhóm động vật rừng hoang dã thông thường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và quy định của pháp luật, vừa qua, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, Điều tra viên Công an xã Giao Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Điệp để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã", quy định tại điểm c khoản 1 Điều 234 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.