Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Tuấn (SN 1973, trú đặc khu Phú Quốc, An Giang) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2005, dù biết 2 thửa đất có tổng diện tích khoảng 11.000m² tại xã Bãi Thơm (nay là đặc khu Phú Quốc) là đất rừng, Tuấn vẫn đồng ý mua lại với giá 400 triệu đồng.

Đến khoảng tháng 6/2022, thông qua người môi giới, ông N.V.T. (trú tại Hà Nội) tìm gặp Tuấn để hỏi mua đất. Tuấn giới thiệu 2 thửa đất trên có giấy xác nhận nguồn gốc, đã được đưa ra khỏi ranh rừng và có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bị can Lê Thanh Tuấn tại Cơ quan Công an.

Sau đó, Tuấn dẫn ông T. đến xem đất thực tế. Hai bên thống nhất giá chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất là 16 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, ông T. đã chuyển 9,5 tỷ đồng vào tài khoản của Tuấn và 6,5 tỷ đồng vào tài khoản của Vũ Đình Quang (SN 1972, trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Cơ quan điều tra xác định, trước đó Tuấn và Quang đã thỏa thuận việc Quang bỏ công sức, chi phí làm giấy xác nhận nguồn gốc đất. Khi bán được đất, Quang sẽ nhận tiền. Quang cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về cùng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình giao dịch với Tuấn, ông T. tiếp tục đem 2 thửa đất trên bán cho người khác thì vụ việc bị phát hiện, tố giác đến cơ quan công an. Qua xác minh, UBND đặc khu Phú Quốc có văn bản xác định toàn bộ diện tích 2 thửa đất nói trên là đất rừng thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.