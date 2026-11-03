Khởi tố người khai thác đất trái phép ở Phú Quốc

Tống đạt các quyết định đối với bị can Nguyễn Văn Thành.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 4/2026, Thành mua phần kết cấu còn lại của một căn nhà thuộc diện thu hồi đất trong dự án khu tái định cư An Thới với giá 20 triệu đồng. Chiều 9/5/2026, lợi dụng việc tháo dỡ nhà, Thành khai thác đất trái phép để bán cho người khác san lấp mặt bằng và bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Kết quả giám định xác định đất tại khu vực khai thác là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Hiện trường vi phạm.

Trước đó, ngày 1/1/2026, Thành bị bắt quả tang khai thác cát trái phép tại khu phố Đường Bào Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.