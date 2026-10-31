Khởi tố người đi xe máy chặn đầu, bóp mũi tài xế ô tô

Tối 31/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an xã Thuận An, TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Xuân Hưng (SN 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An, TP.Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Lê Xuân Hưng có hành vi chặn đầu, bóp mũi rồi hành hung tài xế ô tô.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đi xe máy dừng trước đầu ô tô trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An, TP. Hà Nội, sau đó xảy ra xô xát với tài xế.

Quá trình xô xát, người điều khiển xe máy đã có hành vi chửi bới, bóp mũi rồi hành hung tài xế ô tô. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi clip được đăng tải.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã khẩn trương xác minh, làm việc với Lê Xuân Hưng (SN 1972, trú tại xã Thuận An) để làm rõ các tình tiết liên quan.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng Hưng cho rằng ô tô phía sau chèn ép khi ông xin đường chuyển hướng nên đã vượt lên, dừng xe trước đầu ô tô và xảy ra lời qua tiếng lại với tài xế. Hưng thừa nhận đã dùng tay bóp mũi và tát người điều khiển ô tô.

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.