Khởi tố người đàn ông trộm gần 7.000 kWh điện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Trọng Nghĩa (SN 1971, trú tại xóm Mai Châu, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ) về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự, liên quan đến hành vi trộm cắp điện.

Đối tượng Bùi Trọng Nghĩa. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trước đó, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường trong sử dụng điện tại xã Mai Châu. Kết quả xác minh xác định sản lượng điện bị trộm cắp là 6.912 kWh, tương ứng số tiền 23.642.072 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Trọng Nghĩa. Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can để phục vụ điều tra.