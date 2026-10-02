Khởi tố người đàn ông lẩn trốn vào rừng sử dụng ma túy

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Mới đây, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị này vừa khởi tố một đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma tuý.

Danh tính đối tượng là H.H.S. (SN 1993), trú tại xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại thôn 1, xã Chợ Đồn, tổ công tác phát hiện S có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy và đã mời người này về trụ sở làm việc.

Cơ quan chức năng xác định hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Qua kiểm tra, S. là người nghiện ma túy đang trong quá trình điều trị methadone và dương tính với nhóm ma tuý Opiate.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận một mình đi từ nhà đến khu vực xã Yên Bình để tìm việc làm thì lên cơn nghiện.

Sau đó, người này mua ma tuý của một người đàn ông không quen biết rồi trốn vào sâu trong rừng để sử dụng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ án theo quy định.

Trước đó, tháng 12.2025, Tỉnh ủy Thái Nguyên ra Nghị quyết về xây dựng tỉnh Thái Nguyên không ma túy, trong đó, xác định phấn đấu đến năm 2030 xây dựng 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh không có ma túy, đạt mục tiêu “tỉnh không ma túy”.

Khái niệm “xã, phường không ma túy” được xác định: Không có người hiện đang cư trú trên địa bàn nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy, trừ người đang tham gia điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế, người đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và người đang bị quản lý sau cai nghiện ma túy; không có người hiện đang cư trú trên địa bàn vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn, không có đối tượng bị truy nã do phạm tội về ma túy lẩn trốn trên địa bàn; không có điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Thái Nguyên trước đây là tỉnh phức tạp liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, trải qua nhiều năm quyết tâm phòng ngừa, đấu tranh, tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Học viên cai nghiện ma túy lao động sản xuất. Ảnh: Nguyễn Minh

Số người nghiện ma túy giảm sâu, các tụ điểm phức tạp về ma túy đã được triệt xóa. Tuy nhiên, không vì thế mà công tác phòng, chống ma túy bị lơ là, chủ quan.

Trung tá Lê Văn Lượng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thủ đoạn của các tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Nhiều loại ma túy mới được chế tạo và len lỏi vào cộng đồng, đối tượng nghiện có xu hướng trẻ hóa… đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành “tỉnh không ma túy”, tỉnh Thái Nguyên đã huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc.

Trong đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải được tăng cường, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Đến nay, 100% xã, phường của tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, cụ thể hóa công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2025 - 2030.

Các Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã, Trưởng Công an cấp xã đều được gắn vai trò, trách nhiệm trong công tác chuyển hóa địa bàn và xây dựng “xã, phường không ma túy”.

Trong năm 2025, đã phát hiện, bắt giữ 571 vụ, 786 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 5.808g hêrôin, 2.022g ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng và 321 viên đạn…

Trong đó đấu tranh, triệt phá, bắt giữ được 91 đối tượng chủ mưu, cầm đầu mua bán trái phép chất ma túy.