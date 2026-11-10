Khởi tố người đàn ông dùng gậy chặn đầu taxi ở Cần Thơ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Đức (ngụ xã Vị Thủy) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 11h15 ngày 2/9, tại khu vực gần cầu Thủy Lợi, trên Quốc lộ 61 (xã Vị Thủy, TP Cần Thơ), Đức có hành vi dùng gậy chặn đầu taxi. Đức còn dùng lời lẽ thiếu chuẩn mực xúc phạm người điều khiển phương tiện và dùng gậy tác động vào xe.

Hình ảnh Nguyễn Văn Đức bị camera của người dân ghi lại.

Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Vị Thủy cử lực lượng đến hiện trường xác minh và mời người có liên quan làm việc. Sau khi thu thập tài liệu, đồ vật và hình ảnh có liên quan do người dân cung cấp, Công an xã Vị Thủy chuyển hồ sơ đến Công an TP Cần Thơ xử lý Đức.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân, nhất là thanh, thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh và kiềm chế cảm xúc khi xảy ra mâu thuẫn.

Mọi hành vi sử dụng bạo lực, gây mất trật tự công cộng hoặc xâm phạm tài sản, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác đều có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.