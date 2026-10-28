Khởi tố người đàn ông dùng dao chém người sau cuộc nhậu

Ngày 27/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) thông tin, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Hoàng Ngọc Dinh (sinh năm 1988, trú khu phố Vạn Xuân, phường Móng Cái 1) để điều tra về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vụ việc diễn ra vào tối 3/8/2026, Dinh đến nhà người thân tại khu phố Hải Đông 1, phường Móng Cái 3 để ăn uống cùng gia đình và bạn bè. Trong cuộc vui, Dinh xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với anh S. (sinh năm 1999).

Hoàng Ngọc Dinh bị bắt tạm giam để điều tra về tội cố ý gây thương tích (Ảnh: Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Quảng Ninh).

Không kiềm chế được nóng giận, Dinh dùng bát sứ đập vào mặt anh S. Khi hai bên xô xát, anh C. (sinh năm 1986), bạn của anh S., nhặt bát ném về phía Dinh.

Dù được mọi người can ngăn, Dinh vẫn vào bếp lấy dao, chém trúng tay anh C.

Hậu quả, anh C. bị tổn thương cơ thể 15%; anh S. bị gãy xương mũi, có vết thương ở gò má, tỷ lệ tổn thương cơ thể 13%.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Ngọc Dinh để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về hậu quả của việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Chỉ từ bất đồng trong lúc ăn uống, việc sử dụng hung khí đã khiến hai người bị thương và người liên quan phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.