Khởi tố người đàn ông đi ngược chiều, bóp cổ, đánh tài xế ô tô sau va chạm

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thế Bình (SN 1994, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Bình bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Nguyễn Thế Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 14/10, ông T.M.Đ. (SN 1978, hiện ở phường Bến Tre) điều khiển ô tô lưu thông trên đường 30/4, theo hướng từ Công viên Đồng Khởi đến chợ Bến Tre. Khi đến đoạn thuộc khu phố 1, phường An Hội (Vĩnh Long), ô tô va chạm với xe máy do Bình điều khiển đi ngược chiều.

Sau va chạm, hai bên xảy ra cự cãi. Bình dùng tay bóp cổ, đánh nhiều lần vào vùng đầu và mặt ông Đ., khiến nạn nhân choáng và phải vào bệnh viện khám, điều trị.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Hội đã mời Bình cùng những người liên quan đến làm việc, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ để xác minh vụ việc.

Qua xác minh, công an xác định Bình điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đoạn đường một chiều, gây va chạm giao thông. Sau đó, người này chửi bới, đánh ông Đ. và tiếp tục lớn tiếng với những người có mặt tại hiện trường dù đã được người đi đường can ngăn.

Hành vi trên gây mất trật tự công cộng, cản trở giao thông. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người tập trung theo dõi, một số người quay video đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến bức xúc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.