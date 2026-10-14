Khởi tố người đàn ông đánh cha ruột tử vong ở Châu Đốc

Đối tượng Trần Thành Tâm.

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Thành Tâm.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5/10, sau khi xảy ra cự cãi với cha ruột tại nhà, Tâm dùng chân đá, tay đánh liên tiếp vào đầu, mặt cha mình rồi bỏ xuống tầng dưới uống rượu. Khi quay lại, Tâm phát hiện cha nằm trên vũng máu, gọi mẹ đến dọn dẹp.

Trong lúc mẹ đang lau dọn, Tâm tiếp tục dùng chân đá khiến bà ngã, bị thương ở đầu. Lợi dụng lúc Tâm bế cha lên giường và lau dọn, người mẹ chạy khỏi nhà, đến Công an phường Châu Đốc trình báo và được đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe của bà đã bình phục.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định người cha tử vong do bị ngoại lực tác động nhiều lần, gây chấn thương sọ não.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.