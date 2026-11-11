Khởi tố người đàn ông dâm ô ba nữ sinh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Ngọc Thành (trú tại phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đã được VKSND khu vực 2 – Quảng Ninh phê chuẩn.

Bị can Bùi Ngọc Thành vừa bị Công an thành phố Quảng Ninh khởi tố.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 3/11/2026, Thành điều khiển xe mô tô vào một ngõ nhỏ thuộc khu Bí Trung, phường Yên Tử.

Thấy hai nữ sinh đang đi bộ, Thành dừng xe, giả vờ hỏi thăm nhà người quen rồi thực hiện hành vi dâm ô đối với một em.

Trước tình huống bất ngờ, nữ sinh đã bình tĩnh túm áo Thành và hô hoán. Người dân xung quanh kịp thời có mặt, khống chế Thành, giữ phương tiện, đồng thời báo Công an phường Yên Tử.

Từ vụ việc này, Công an phường Yên Tử tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra và làm rõ Thành còn thực hiện hai vụ dâm ô khác đối với hai nữ sinh vào tháng 9/2025 và ngày 29/10/2026. Cả hai vụ đều xảy ra trên địa bàn phường Yên Tử.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý bị can theo quy định.