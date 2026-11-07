Khởi tố người đàn ông đâm chết người cùng thôn ở Lào Cai

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Giàng Seo Páo (SN 1990, trú thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà) để điều tra về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 11h ngày 3/11, Công an xã Bắc Hà tiếp nhận tin báo từ Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà về trường hợp anh G.S.N. (SN 1985, cùng trú thôn Nậm Mòn) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Các y, bác sĩ ghi nhận nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng ngực, mạn sườn trái, khuỷu tay trái và lưng. Dù được cấp cứu tích cực, anh N. không qua khỏi.

Giàng Seo Páo tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an xã Bắc Hà khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ và truy tìm người liên quan.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Giàng Seo Páo là người gây ra vụ việc. Sau khi được công an vận động, Páo đã đến cơ quan chức năng đầu thú.

Làm việc với cơ quan điều tra, Páo khai nhận giữa mình và anh N. phát sinh mâu thuẫn cá nhân, dẫn đến xô xát.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Páo sử dụng dao đâm nhiều nhát vào người anh N., khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong.

Quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng phục vụ điều tra. Trong đó, con dao nhọn dài 25,7 cm được xác định là hung khí gây án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Giàng Seo Páo về tội Giết người.