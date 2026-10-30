Khởi tố người đàn ông cho vay lãi suất 152%/năm

Ngày 29/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thường (trú tại phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Thường. Ảnh: Tuấn Trọng

Trước đó, vào giữa tháng 9/2026, Công an phường Phú Thọ tiếp nhận đơn tố giác của người dân liên quan đến hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao của Nguyễn Văn Thường.

Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định Thường đã cho anh Hán Văn T. vay tiền trong 2 lần, mỗi lần 20 triệu đồng, tổng cộng 40 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, đối với mỗi khoản vay 20 triệu đồng, anh T. phải trả 2,5 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng, tương đương mức lãi suất 152%/năm.

Tại cơ quan điều tra, Thường khai nhận tổng số tiền lãi mà người vay phải thanh toán theo thỏa thuận khoảng 53 triệu đồng.

Đáng chú ý, tính đến thời điểm cơ quan công an tiến hành xác minh, anh T. đã trả tổng cộng 48,1 triệu đồng tiền lãi, song vẫn còn nợ toàn bộ 40 triệu đồng tiền gốc.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 13/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thường về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các giao dịch vay tiền, đặc biệt là những hình thức cho vay nhanh, thủ tục đơn giản nhưng thiếu minh bạch về lãi suất và các khoản phí.

Trước khi vay, người dân cần tìm hiểu kỹ điều kiện, mức lãi suất và tổng nghĩa vụ thanh toán. Nếu phát hiện dấu hiệu cho vay lãi nặng, cần chủ động lưu giữ chứng cứ, tài liệu liên quan và trình báo cơ quan công an để được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.