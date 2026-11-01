Khởi tố người đàn ông chặn đầu ô tô, hành hung tài xế

Ngày 31/10/2026, Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hưng (sinh năm 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An, TP. Hà Nội), để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Xuân Hưng. Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Trước đó, sáng 11/10/2026, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy cố tình dừng chắn ngay trước đầu xe ô tô đang lưu thông trên tuyến đường Dương Đức Hiền.

Không dừng lại ở việc gây cản trở giao thông, đối tượng này còn có hành vi hung hăng, tiếp cận và tác động vật lý vào tài xế điều khiển ô tô, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và hình ảnh phản ánh, lực lượng Công an cơ sở đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập người điều khiển xe máy là Lê Xuân Hưng lên làm việc. Tại trụ sở cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/10/2026, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hưng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, đồng thời lực lượng chức năng đang làm rõ các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.