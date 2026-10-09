Khởi tố người cha giao xe máy cho con gái lớp 9 dẫn đến tai nạn tử vong

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Văn Quấn (SN 1991, trú tại tổ dân phố Dân Phú, phường Sông Cầu) để điều tra về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Bị can Quấn là cha của nữ sinh lớp 9 tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 10/9 tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường nơi hai nữ sinh gặp nạn

Theo thông tin ban đầu, trưa 10/9, sau khi tan học, hai nữ sinh lớp 9B, Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tông (điểm trường Phú Mỹ) cùng đi xe máy về nhà.

Khi di chuyển đến khu vực cách trường khoảng 500m, hai nữ sinh không may gặp tai nạn giao thông.

Vụ việc khiến em V.H.T.M. (SN 2012, con gái ông Quấn) tử vong tại chỗ, trong khi em H.T.K.O. (SN 2012) bị thương nặng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ông Võ Văn Quấn đã giao xe máy cho con gái khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khởi tố bị can đối với Võ Văn Quấn để điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.