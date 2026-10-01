Khởi tố người bán gần 9 tấn thảo mộc không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Bá Mạnh (SN 1998, trú phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội “Lừa dối khách hàng”.

Trước đó, ngày 3.9, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của đối tượng Mạnh tại số 35 Nguyễn Văn Cừ, phường Yên Bái.

Các kênh mạng xã hội được đối tượng sử dụng để bán hàng. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Tại cơ sở, Ngô Bá Mạnh bán thảo mộc trực tiếp và qua 4 tài khoản Facebook nhưng không chứng minh được nguồn gốc quả trâu cổ khô, Dòi thân tím và Rau mương khô.

Cơ quan chức năng xác định Mạnh tự quay video, quảng cáo sai lệch về nguồn gốc, xuất xứ và công dụng sản phẩm.

Dù không có bằng cấp, chứng chỉ y, dược, Mạnh vẫn quảng cáo sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, giới thiệu là hàng Tây Bắc nhưng thực tế nhập từ nhiều nguồn không rõ ràng.

Cơ quan chức năng khởi tố Ngô Bá Mạnh về hành vi "Lừa dối khách hàng"

Từ tháng 4.2025 - 8.2026, Mạnh nhập hơn 8,8 tấn các loại thảo mộc để bán kiếm lời, bán hàng cho hơn 4.800 khách hàng, thu doanh thu khoảng 1,446 tỉ đồng và thu lợi bất chính hơn 178 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ.