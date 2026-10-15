Khởi tố Ngọc 'Rambo' vì mua bán số lô, đề

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh vừa khởi tố Lê Thanh Ngọc (tức "Ngọc Rambo"), sinh năm 1989, trú tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh cùng 5 đối tượng khác để điều tra, xử lý về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Đối tượng Lê Thanh Ngọc (tức Ngọc "Rambo"). Ảnh: Công an TP Bắc Ninh.

Quá trình điều tra xác định, trong tháng 9/2026, Lê Thanh Ngọc và các đối tượng Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, trú tại phường Lục Nam, TP Bắc Ninh); Nguyễn Văn Hương (SN 1977, trú tại phường Bình Tân, TPHCM); Nguyễn Công Hải (SN 1994, trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM); Lài Thành Viên (SN1993) và Phạm Thanh Đức (SN 1986), đều trú tại phường Bình Hưng Hòa, TPHCM đã có hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" dưới hình thức mua, bán số lô, số đề với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an đã thu giữ 8 điện thoại di động, 2 laptop và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Đáng chú ý, Lê Thanh Ngọc (tức "Ngọc Rambo") - là đối tượng giang hồ mạng, đã có 1 tiền án về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và 2 tiền sự về các hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội, đánh bạc".

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.