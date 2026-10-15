Khởi tố 'Ngọc Rambo' cùng 5 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Theo kết quả điều tra, trong tháng 9/2026, Lê Thanh Ngọc cùng các đối tượng Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1993), Nguyễn Văn Hương (sinh năm 1977), Nguyễn Công Hải (sinh năm 1994), Lài Thành Viên (sinh năm 1993) và Phạm Thanh Đức (sinh năm 1986) đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề.

Đối tượng Ngọc Ramno cùng đồng bọn. Ảnh: CACC

Các đối tượng có quê quán tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh và xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình; hiện cư trú tại các địa bàn thuộc TP Hồ Chí Minh và phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 8 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Theo cơ quan Công an, Lê Thanh Ngọc từng có một tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và hai tiền sự liên quan đến các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội và đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.