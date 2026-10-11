Khởi tố nam thanh niên xúc phạm người đàn ông trông xe ở quán dê

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, trú tại tổ dân phố Trường Yên, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tài liệu điều tra xác định: Ngày 28/9, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An), Nguyễn Văn Thắng đã sử dụng điện thoại di động để quay video, phát trực tiếp (livestream) hình ảnh và có lời nói mang nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động, xúc phạm danh dự của công dân.

Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Sau đó, các hình ảnh, video trên tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận của đông đảo người dùng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương, tạo ra những tác động tiêu cực và ảnh hưởng xấu trên không gian mạng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video về việc Thắng đến trước nhà hàng C.D (Ninh Bình) dùng điện thoại livestream, có nhiều lời nói xúc phạm nhân phẩm, đe doạ ông H. (nhân viên trông xe nhà hàng C.D).

Do Thắng liên tục có hành vi khiêu khích, xúc phạm nên ông H đã dùng 1 vật giống điếu cày đuổi đánh Thắng.

Hành vi của Thắng lập tức vấp phải sự phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng.