Khởi tố nam thanh niên không có giấy phép lái xe, gây tai nạn chết người

Ngày 21/9, VKSND khu vực 13, tỉnh Phú Thọ cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với B.V.V. (SN 2008, trú xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ công bố các quyết định tố tụng đối với B.V.V (dấu x). Ảnh CACC

Theo tài liệu điều tra, khoảng 18h45 ngày 12/5/2026, V. điều khiển xe máy trên đường Trường Sơn A, theo hướng từ xã Lương Sơn đi xã Nật Sơn. Khi đến khu vực xóm Tháy Mỏ, xã Lương Sơn, xe của V. va chạm với xe máy do anh Bùi Đăng L. (SN 1997) điều khiển đang chuyển hướng sang đường.

Vụ tai nạn khiến anh L. tử vong tại hiện trường. V. bị thương, được đưa đến Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu và điều trị.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định V. không có giấy phép lái xe theo quy định, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và đi không đúng phần đường, dẫn đến vụ va chạm.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với V.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.