Khởi tố nam thanh niên dùng dao đe doạ cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ

Đàm Phương Đông (bên trái) cùng bị hại chỉ dẫn tại hiện trường vụ cướp tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Tối 30/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Phương Đông (SN 2008, trú tại xã Bát Tràng, TP Hà Nội) để điều tra về tội “Cướp tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tối 26/9, Đông mang theo dao, đặt xe ôm công nghệ với mục đích cướp tài sản.

Khoảng 23h10 cùng ngày, anh T.A.T. (SN 2004, trú tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình), là tài xế xe ôm công nghệ, đến đón Đông. Đông yêu cầu anh T. chở đến khu vực đường đất ven sông Bắc Hưng Hải, thuộc thôn Thượng Nguyễn, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên.

Khi đến khu vực vắng người, Đông xuống xe, rút dao đe dọa và yêu cầu anh T. đưa tiền. Lo sợ bị tấn công, anh T. đã chuyển 170.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Đông.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Đông tiếp tục yêu cầu anh T. chở về hướng xã Bát Tràng. Khi đến khu vực cầu Bông Lau, xã Phụng Công, phát hiện có người dân và lực lượng bảo vệ, anh T. hô hoán cầu cứu.

Đông lập tức bỏ chạy nhưng bị lực lượng bảo vệ Khu đô thị Ecopark cùng người dân truy đuổi, bắt giữ và bàn giao cho cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Đông đã thừa nhận hành vi phạm tội.