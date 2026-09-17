Khởi tố nam thanh niên điều khiển xe môtô 3 bánh gây tai nạn chết người

Điều tra viên công bố Quyết định khởi tố bị can Trần Tiến Đạt. (Ảnh:CA)

Ngày 17/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Tiến Đạt (SN 2004, trú ấp Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường chiếc xe môtô 3 bánh lật đè nạn nhân tử vong. (Ảnh:CA)

Trước đó, mặc dù không có Giấy phép lái xe hạng B1 hoặc A3 nhưng Đạt vẫn điều khiển xe môtô 3 bánh biển số 61L8-6805, chở ông Phạm Mạnh Tiền (trú xã Tân Tiến) cùng 940kg củi điều tươi lưu thông trên đường thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng.

Khi xuống dốc tại tổ 7, thôn Phú Thịnh, do xe chở nặng, không bảo đảm an toàn kỹ thuật, hệ thống phanh bị hỏng, xe mất kiểm soát, lao xuống mương.

Đạt và ông Tiền nhảy khỏi xe, nhưng thùng xe lật đè lên ông Tiền khiến nạn nhân tử vong.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.